Al Campo Sportivo Le Cortine di Scarperia si svolge la Sagra del Tortello e della Ficattola, un appuntamento dedicato alle specialità locali del Mugello. L’evento riunisce produttori e appassionati in un’occasione per assaporare piatti tradizionali e scoprire le tradizioni culinarie della zona. La manifestazione si svolge durante il fine settimana e prevede anche momenti di intrattenimento e degustazioni.

Il Campo Sportivo Le Cortine di Scarperia ospita la Sagra del Tortello e della Ficattola, un evento dedicato alle eccellenze gastronomiche del Mugello. La manifestazione si articola su tre fine settimana, interessando i giorni 21, 22, 28 e 29 marzo, per concludersi poi il 4 e 5 aprile. Il menù celebra le tradizioni locali proponendo tortelli di patate, carne alla brace e la tipica ficattola. Per la giornata di Pasqua, domenica 5 aprile, è previsto un pranzo speciale a menù fisso che richiede la prenotazione anticipata. La struttura garantisce il servizio sia a pranzo che a cena in tutte le date indicate, mettendo a disposizione locali coperti e riscaldati per accogliere i visitatori anche in caso di maltempo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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