Festa della Polizia il sindacato Siulp | Grandi risulti nonostante la carenza cronica del personale

In occasione dell’anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il sindacato Siulp di Forlì-Cesena ha espresso un ringraziamento pubblico alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno svolgono il loro lavoro. Nonostante la carenza cronica di personale, il sindacato sottolinea che i risultati raggiunti sono comunque significativi. La celebrazione ha visto la partecipazione di rappresentanti sindacali e autorità locali.

“In occasione delle celebrazioni per l’anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia) di Forlì-Cesena intende rivolgere un sentito ringraziamento e un plauso pubblico a tutte le donne e gli uomini in divisa che, ogni giorno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it "A Perugia grave carenza di personale nelle forze dell'ordine": il sindacato Siulp lancia l'allarme"La provincia di Perugia si trova in una situazione di allarmante carenza di personale nelle forze dell'ordine, con gravi ripercussioni sulla... Polizia, carenza di mezzi e personale. La denuncia del sindacato Fsp: "Operatività a rischio"“Siamo preoccupati per la carenza di personale e di mezzi che sta mettendo a dura prova l’operatività della questura e dei commissariati distaccati”. Temi più discussi: Sito Istituzionale | Festa della Polizia a piazza del Popolo, come cambia la viabilità; Festa della Polizia a piazza del Popolo, centro blindato: strade chiuse e divieti di sosta; Claudia Conte, salta l’invito alla festa della polizia. E c’è il mistero della laurea alla Luiss; La Polizia di Stato festeggia i 174 anni. Festa della Polizia di Stato il 10 aprile a Napoli: chiusure e piano traffico in piazza del PlebiscitoFesta della Polizia di Stato per il 174esimo anniversario della fondazione in piazza del Plebiscito. Il piano di viabilità. fanpage.it La polizia in festa al parco della ResistenzaUn luogo di alto valore simbolico, per la storia del Paese, ma anche della città. La polizia per celebrare il 174° anniversario dalla sua fondazione ha scelto il parco della Resistenza, i giardini del ... gazzettadasti.it Liratv. . Polizia di Stato, prove generali in Piazza della Libertà "Domani le celebrazioni per il 174° anniversario: Salerno si prepara" Approfondisci la notizia sul nostro sito! #eseiprotagonista #festa #piazzadellaLibertà #polizia #174Anniversario #attivit - facebook.com facebook Modifiche alla viabilità per la Festa della Polizia in piazza del Popolo. Possibili chiusure e limitazioni al traffico nell’area. Rallentamenti o deviazioni per il trasporto pubblico in base alle esigenze di sicurezza. x.com