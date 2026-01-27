Polizia carenza di mezzi e personale La denuncia del sindacato Fsp | Operatività a rischio

La carenza di mezzi e personale sta compromettendo l’efficacia delle forze di polizia. Il sindacato Fsp evidenzia come questa situazione possa mettere a rischio l’operatività della questura e dei commissariati, sottolineando la necessità di interventi immediati per garantire sicurezza ed efficienza.

“Siamo preoccupati per la carenza di personale e di mezzi che sta mettendo a dura prova l’operatività della questura e dei commissariati distaccati”. In sintesi è quanto è stato espresso nei giorni scorsi dalla segreteria provinciale di Fsp della polizia nell’ambito di un colloquio con il senatore Manfredi Potenti. La delegazione del sindacato infatti ha chiesto al rappresentante della maggioranza di Governo di farsi farsi con i vertici del ministero dell’Interno, in particolare con il sottosegretario di Stato Nicola Molteni, di avere più attenzione per la provincia di Livorno già in occasione dei prossimi movimenti, affinché venga inviato più personale, “cosa - sottolineano da Fsp - avvenuta ultimamente in modo cospicuo in varie province toscane”.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Un anno dopo l'introduzione del contributo regionale al Trasporto pubblico locale, il sindacato indipendente ASI segnala la mancanza di azioni concrete da parte di Arriva Udine e dei sindacati aziendali.

