A Perugia grave carenza di personale nelle forze dell' ordine | il sindacato Siulp lancia l' allarme
La provincia di Perugia sta affrontando una significativa carenza di personale nelle forze dell’ordine, come segnalato dal sindacato Siulp. Questa situazione può influire sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze sul territorio, evidenziando la necessità di interventi mirati per garantire un adeguato presidio delle forze dell’ordine nella zona.
"La provincia di Perugia si trova in una situazione di allarmante carenza di personale nelle forze dell'ordine, con gravi ripercussioni sulla sicurezza del territorio". Il sindacato di polizia Siulp lancia l'allarme e denuncia la situazione che gli agenti si trovano costretti a fronteggiare.In.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
