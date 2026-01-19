Sant’Antonio in Polesine in festa | Da questo luogo una preghiera contro la violenza nel mondo

A Sant’Antonio in Polesine, le suore benedettine hanno commemorato la beata Beatrice II d’Este, figura storica importante, in occasione dell’ottavo centenario della sua nascita. Questa celebrazione ha anche rappresentato un momento di preghiera collettiva contro la violenza nel mondo, sottolineando l’importanza di valori di pace e solidarietà. L’evento si inserisce in un percorso di riflessione e devozione, radicato nella tradizione locale.

Le suore benedettine hanno reso omaggio, ieri mattina, alla beata Beatrice II d’Este una delle figure più amate della nostra storia, in occasione dell’ottavo centenario della sua nascita. La chiesa annessa al monastero di Sant’Antonio in Polesine, antico e amatissimo luogo e sede di un miracolo ricorrente ("le gocce stillanti") che si deve alla beata, ha dunque ospitato il primo e solenne incontro di una serie di eventi che si snoderanno lungo tutta l’annata. L’importanza anzitutto spirituale dell’evento è stata confermata dalla partecipazione del cardinale Matteo Zuppi, capo dei vescovi italiani, che ha presieduto la messa ed è intervenuto più volte per sollecitare preghiera, riflessione e azione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina alle 11, si è svolta una messa nel Monastero di Sant’Antonio in Polesine, occasione che segna l’inizio delle celebrazioni per l’ottavo centenario della nascita della Beata Beatrice II d’Este, fondatrice della comunità benedettina. L’evento, molto sentito dai ferraresi, è stato celebrato da Zuppi, che ha sottolineato il ruolo simbolico del monastero come luogo di storia e spiritualità.

Nel fine settimana, Chieti e la sua provincia si animano con diverse iniziative: le tradizioni dedicate a Sant’Antonio Abate, spettacoli teatrali, eventi sportivi e una manifestazione legata alle festività recenti. Un’occasione per vivere momenti di cultura, sport e comunità, offrendo opportunità di partecipazione e aggregazione per tutti i gusti.

