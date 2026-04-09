Festa Calcio AiCS 2026 | spettacolo a Cervia e Gatteo a Mare

Dal 11 al 14 giugno 2026, Cervia e Gatteo a Mare ospiteranno la Festa del Calcio AiCS, un evento dedicato al calcio amatoriale. Durante i quattro giorni, le due località si trasformeranno in un punto di incontro per squadre e appassionati provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione prevede tornei, spettacoli e momenti di incontro, coinvolgendo numerosi partecipanti e spettatori nel centro dell'Emilia-Romagna.

Sarà un torneo tutto da vivere. Dall’11 al 14 giugno 2026 Cervia e Gatteo a Mare diventeranno la capitale del calcio amatoriale italiano con la nuova edizione della Festa del Calcio AiCS. Stiamo parlando dell’evento che chiude la stagione sportiva nazionale. Per quattro giorni le migliori squadre provenienti da tutta Italia si sfideranno nelle finali dei campionati AiCS. L’attesa è tanta: un torneo ambito e spettacolare che riesce a trasformare la Riviera Romagnola in un grande villaggio sportivo fatto di competizione, socialità e passione. Insomma, una kermesse a nostro modo di vedere perfetta per ‘abbracciare’ al meglio gli importanti valori sociali dello sport. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

A maggio torna lo Sposalizio del Mare. Cervia celebra la sua festa più tipicaAnche quest’anno ci sarà lo Sposalizio del Mare a Cervia, questa del 2026 sarà la 582esima edizione e avverrà il weekend del 16 e 17 maggio.

Calcio giovanile. Torneo del Mare Adriatico. Brillano i baby del CerviaQuasi 150 squadre di giovani calciatori si sono date battaglia sui campi della Romagna al 10º Torneo del Mare Adriatico: quattro giorni all’insegna...