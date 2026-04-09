Festa al San Salvatore | il programma

Il Comitato Festa della Chiesa del San Salvatore di Chieti ha comunicato il programma dei festeggiamenti dedicati ai SS. La celebrazione si svolgerà nei prossimi giorni e prevede diverse iniziative religiose e sociali. Le attività includono messe, processioni e incontri pubblici organizzati nel rispetto delle tradizioni locali. La festa coinvolge la comunità e si svolge nel rispetto delle procedure previste per eventi di questo tipo.

Il Comitato Festa della Chiesa del San Salvatore di Chieti annuncia i festeggiamenti in onore in onore dei SS. Salvatore e San Giuseppe, che si terranno l'11 e 12 aprile 2026. La festa sarà animata, sabato 11 aprile, dalle ore 15, dalla scuola guida sicura per motocross, dedicata ai ragazzi da 5. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Musica, divertimento e tradizioni per la festa parrocchiale al San SalvatoreDa giovedì 9 a domenica 12 aprile, il quartiere San Salvatore, a Chieti, si anima per i festeggiamenti in onore di San Salvatore e San Giuseppe. Via San Felice in festa per la riapertura al traffico dopo i cantieri del tram: il programmaBologna, 12 marzo 2026 – Anche in via San Felice si avviano alla conclusione i cantieri del tram con la posa delle rotaie e il rifacimento della... La Messa del giorno di Pasqua Temi più discussi: Musica, divertimento e tradizioni per la festa parrocchiale al San Salvatore; Uras, conto alla rovescia per la festa di San Salvatore; Dal 4 aprile navette Atm per visitare il Forte San Salvatore; San Salvatore Telesino, Abitabile: 'Il sindaco ospita la DMO e la trasforma in un teatro. Telesia continua a cadere a pezzi'. Musica, divertimento e tradizioni per la festa parrocchiale al San SalvatoreDa giovedì 9 a domenica 12 aprile, il quartiere San Salvatore, a Chieti, si anima per i festeggiamenti in onore di San Salvatore e San Giuseppe. chietitoday.it A San Salvatore in Lauro la Festa di San Pio da Pietrelcina dal 13 al 23 settembreCome da tradizione consolidata ormai da più di vent'anni, dal 13 al 23 settembre si celebra a Roma la Festa in onore di Padre Pio. Migliaia di partecipanti, inclusi i 600 gruppi di preghiera del Lazio ... rainews.it Giovani custodi della memoria: il fotoracconto di San Salvatore 2026 Nel video che vi proponiamo, curato dalla nostra Scuola del Popolo di Uras, emerge chiaramente il legame indissolubile tra le generazioni. Abbiamo ascoltato Samuele, giovanissimo rappre - facebook.com facebook