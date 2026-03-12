Via San Felice in festa per la riapertura al traffico dopo i cantieri del tram | il programma

Via San Felice torna aperta al traffico dopo i lavori per il tram. Sono stati completati la posa delle rotaie e il rifacimento della pavimentazione, che ora è in sanpietrini e cordoli di granito. La riapertura si è svolta il 12 marzo 2026 a Bologna, segnando la fine dei cantieri nella zona. La strada è stata quindi riqualificata e pronta a riprendere l’uso quotidiano.

Bologna, 12 marzo 2026 – Anche in via San Felice si avviano alla conclusione i cantieri del tram con la posa delle rotaie e il rifacimento della pavimentazione, tutta in sanpietrini e cordoli di granito. Come negli altri tratti della Linea tranviaria, prima dell'entrata in esercizio del tram, verranno realizzate le pensiline delle fermate con i relativi impianti tecnologici. Il programma della festa di via San Felice. Per festeggiare la riapertura di questa importante strada del centro storico sabato 21, dalle 16 alle 18, nel tratto di via San Felice da via Riva Reno a via Ugo Bassi ci saranno musica, teatro, giocoleria e acrobazie.