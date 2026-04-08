Circolazione in tilt dopo la frana in Molise Italia spaccata in due

Dopo che le piogge intense hanno provocato il riaccumulo di fango e detriti, una frana nella zona di Petricciato ha interrotto la circolazione ferroviaria e stradale. Le autorità hanno disposto la chiusura di alcune vie principali, creando disagi nel traffico locale e nazionale. La strada principale è stata bloccata, e i treni sono stati dirottati o sospesi, lasciando molte persone in attesa di aggiornamenti.

La riattivazione della frana di Petricciato, dovuta al maltempo, non ha solo mandato in tilt il traffico ferroviario e stradale del Molise, ma di tutta Italia, che al momento risulta spaccata in due. Bloccata la circolazione dei treni, così come dei mezzi pesanti lungo le arterie autostradali del territorio. In alcuni tratti, inoltre, non può viaggiare alcuni tipo di veicolo. Il fronte franoso di Petricciato (Ansa). I disagi per il traffico ferroviario. I binari della linea adriatica, tra Montenero di Bisaccia e Termoli, hanno subito una deformazione a seguito della riattivazione della frana, la più estesa d’Europa: la circolazione è stata subito bloccata e non c’è alcuna indicazione sulla possibile ripresa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Circolazione in tilt dopo la frana in Molise, Italia spaccata in due Molise, si risveglia una frana storica: viabilità in tilt, Italia spaccata in dueSi è risvegliata in Molise la frana più estesa d’Europa, la frana storica di Petacciato: la causa va ricercata nel maltempo che ha sferzato il... Leggi anche: Italia spaccata in due per una frana a Petacciato: tra Abruzzo e Molise stop a ferrovia, autostrada e Ss16 Temi più discussi: Treni cancellati e ritardi di ore: l'infernale viaggio dei pugliesi fuori sede; In ripresa la circolazione dei treni lungo la linea adriatica dopo l'allagamento; Pericolosa frana avanza e blocca la circolazione ferroviaria: treni fermi sulla linea Adriatica; A Bussoleno azionano per gioco il freno d’emergenza del treno, la circolazione va in tilt: una denuncia. Circolazione in tilt dopo la frana in Molise, Italia spaccata in dueBinari deformati: traffico ferroviario bloccato tra Vasto e Termoli. Rimangono chiusi alcuni tratti dell’autostrada A14. Il governatore Roberti: «È un’emergenza nazionale». La riattivazione della ... lettera43.it A Bussoleno azionano per gioco il freno d’emergenza del treno, la circolazione va in tilt: una denunciaUn ventunenne è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio dopo aver azionato il freno d’emergenza su un treno in Piemonte. virgilio.it Domenica 12 aprile, festa dei fiori: divieti di circolazione e sosta in via Farini - facebook.com facebook RFI, sospesa dalle 12.30 la circolazione sulla linea Pescara - Foggia per allarme frana x.com