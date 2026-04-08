In Molise, si è riattivata la frana di Petacciato, considerata la più grande d’Europa. La frana ha causato l’interruzione di un tratto dell’autostrada A14 e della linea ferroviaria adriatica tra Vasto e Termoli, dividendo in due parti la regione. I lavori di messa in sicurezza sono in corso, ma la zona rimane isolata e senza collegamenti stradali e ferroviari in alcune aree.

Si rimette in moto la frana di Petacciato, in Molise, è la più grande d’Europa. Italia divisa in due, interrotto un tratto dell’A14 e la linea ferroviaria adriatica tra Vasto e Termoli. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Molise, la frana più grande d’Europa spacca l’Italia in due

Binari deformati, treni fermi, chiusa l'autostrada: la frana più grande d'Europa spacca l'Italia in due. Chiesta l'emergenza nazionaleCircolazione ferroviaria sospesa, un tratto della A14 chiuso e stop alle lezioni.

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Molise, la frana più grande d'Europa spacca l'Italia in due

Temi più discussi: Frana in Molise, stop auto, mezzi pesanti e treni: cosa sappiamo e cosa succede ora; Maltempo in Molise, si riattiva storica frana: E' una delle più grandi in Europa; Frana in Molise: chiusi autostrada A14 e un tratto di ferrovia sulla costa adriatica; La frana di Petacciato attiva da oltre un secolo: nel 2015 ultimo movimento. Così è scattato l’alert.

Frana in Molise, l’Italia è spaccata in due: autostrada A14, ferrovia e statale bloccate. Cosa sta succedendo e quanto dureràFrana a Petacciato in Molise: A14 chiusa, ferrovia adriatica sospesa, statale 16 interrotta. Italia divisa in due, Protezione Civile: settimane o mesi per il ripristino ... lifestyleblog.it

Frana in Molise, traffico fermo e scuole chiuse. L'allarme di Decaro: Rischio isolamento per la PugliaUna frana estesa lungo la dorsale adriatica ha provocato la chiusura di tratti autostradali e ferroviari, paralizzando la mobilità tra Abruzzo, Molise e Puglia e costringendo istituzioni e Protezione ... notizie.it

Le immagini del drone restituiscono l’ampiezza dei danni alle infrastrutture causati da quella che viene considerata tra le più estese frane d’Europa. Il fronte franoso, che si trova in Molise, ha coinvolto sia l’A14 che il tratto ferroviario, dividendo in due l’Italia. Al - facebook.com facebook

La storica frana in #Molise, la più grande d'Europa, ha ricominciato a muoversi e divide in due l'Italia lungo la dorsale adriatica: chiuse l'autostrada #A14 tra Vasto Sud e Termoli e la linea ferroviaria - #maltempo x.com