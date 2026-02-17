Autisti dei bus in malattia saltano in Puglia oltre 330 corse di Ferrovie del Sud Est | è caos

Perché molti autisti dei bus delle Ferrovie del Sud Est sono in malattia, più di 330 corse sono state cancellate in Puglia. La mancanza di personale ha causato ritardi e disagi ai pendolari, soprattutto nelle aree più remote della regione. Un esempio concreto è la soppressione di diverse corse tra Bari e Lecce, lasciando i viaggiatori senza alternative.

Per la concomitante e improvvisa assenza di centinaia di autisti dei bus delle Ferrovie Sud Est, oggi sono state cancellate oltre 330 corse in tutta la Puglia generando enormi disagi ai pendolari. Migliaia di persone non sono riusciti a raggiungere il posto di lavoro, tanti anche gli studenti rimasti a piedi. Coinvolte tutte le province da Bari a Lecce, a quanto si apprende quasi l'intera platea di autisti assenti avrebbe presentato il certificato di malattia. "Ferrovie del Sud Est – si legge in una nota dell'azienda - si scusa con i viaggiatori per i disagi causati dall'improvvisa e imprevedibile assenza di numerosi autisti in servizio nelle province di Bari, Taranto e Brindisi.

