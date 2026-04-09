Barilla prima azienda alimentare al mondo per reputazione la classifica completa

Barilla si distingue come l’azienda alimentare con la miglior reputazione a livello mondiale, posizionandosi al primo posto nel settore food. Nella classifica globale dei brand, si colloca al nono posto tra le migliori aziende del mondo. Questi risultati si basano su valutazioni di percezione e fiducia da parte di consumatori e esperti di settore. L’azienda ha mantenuto questa posizione nel tempo, confermando la sua presenza tra i marchi più riconosciuti a livello internazionale.

Barilla è la migliore azienda al mondo nel settore del food per quanto riguarda la reputazione, nonché la 9ª nella classifica dei migliori brand mondiali. Così risulta secondo la classifica Global RepTrak 100. Per il Gruppo Barilla si tratta di una conferma: per il terzo anno consecutivo, l'eccellenza italiana è la prima azienda al mondo nel settore alimentare per reputazione. Barilla migliore azienda del food L'azienda parmigiana ha compiuto un balzo di 16 posizioni rispetto al 2025, entrando per la prima volta nella Top 10 globale assoluta e posizionandosi al 9° posto della classifica... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Barilla prima azienda alimentare al mondo per reputazione, la classifica completa Barilla prima azienda al mondo per reputazione nel settore alimentarePer il terzo anno consecutivo, Barilla è stata eletta azienda numero 1 al mondo per reputazione nel settore alimentare. Leggi anche: Barilla si conferma prima azienda food al mondo per reputazione, al 9° posto classifica generale Temi più discussi: Barilla si conferma prima azienda food al mondo per reputazione, al 9° posto classifica generale; Alimentare: Barilla si conferma prima azienda al mondo per reputazione; Barilla primo brand di food al mondo per reputazione. Ed entra nella top ten assoluta; Barilla prima azienda food al mondo per reputazione. Anche Ferrari nella top 10 di RepTrak. Barilla prima azienda al mondo per reputazione nel settore alimentarePer il terzo anno consecutivo, Barilla è stata eletta azienda numero 1 al mondo per reputazione nel settore alimentare. A sancire il primato è il Global RepTrak 100 condotto dalla statunitense ... tpi.it Barilla si conferma prima azienda al mondo per reputazione nel settore Food e conquista il 9° posto nella classifica generalePer il terzo anno consecutivo, Barilla è la prima azienda food al mondo nel Global RepTrak 100 ed entra nella top 10 complessiva delle aziende globali ... gazzettadiparma.it LE NOTIZIE DEL GIORNO DELL’8 APRILE - Dl coesione: ecco misure per sostenere occupazione e competitività. Barilla si conferma prima azienda food al mondo per reputazione. In Italia 15 nuove diagnosi al giorno di cancro all’ovaio LE ULTIMISSIME - facebook.com facebook #Barilla si conferma prima azienda food al mondo per reputazione e conquista il 9° posto nella classifica generale @barillagroup @FrancescoLollo1 @SocialMasaf @adolfo_urso @mimit_gov x.com