Ferrari da tutta Italia domenica a Ripa Teatina e a Chieti

Domenica 12 aprile, Ripa Teatina ospiterà l’evento intitolato “Un aiuto in Ferrari”, con la partecipazione di circa 30 equipaggi di Ferrari provenienti da diverse regioni italiane. L’iniziativa si svolgerà nel comune e a Chieti, con l’obiettivo di mettere in evidenza le attrazioni locali e coinvolgere appassionati e visitatori. La manifestazione prevede un raduno di auto sportive che attraverseranno le aree interessate durante la giornata.

“Un aiuto in Ferrari” è il titolo dell'evento in programma domenica 12 aprile, a Ripa Teatina, che vedrà la partecipazione di circa 30 equipaggi Ferrari, provenienti da tutta l’Italia, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le bellezze del territorio. I piloti degli equipaggi saranno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Violento scontro a Ripa Teatina: vola l’auto dei CarabinieriDue agenti del nucleo radiomobile della Compagnia di Chieti sono rimasti feriti in serata lungo la fondo valle Alento, a causa di un violento scontro...

A Ripa Teatina “Referendum sulla riforma della giustizia: capire per scegliere”Il Comune di Ripa Teatina organizza un convegno informativo sul referendum confermativo sulla riforma della giustizia, lunedì 2 marzo, alle ore 18:30...

Temi più discussi: Cento Ferrari in passerella a Ca’ Del Poggio; Ferrari o Kimi Antonelli? Quel dilemma del tifo che divide l'Italia; La Ferrari, il deficit di potenza e il motore vitaminizzato: quando arriverà e cosa vedremo a Miami; L’Italia che inventa ha due nomi: Coesia e Ferrari.

Mezza Maratona d'Italia da Maranello a Modena: la Ferrari apre la storica fabbrica per far correre 15 mila runnerPresentati al Museo Enzo Ferrari Modena il percorso rinnovato e le maglie ufficiali della Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari L’attesa si fa alta per una delle gare più attese del ... leggo.it

Mezza Maratona d'Italia Memorial Enzo Ferrari: in quindicimila da Maranello al centro di ModenaÈ stato un fine settimana indimenticabile, che rimarrà impresso nella memoria di tutti coloro che hanno dato vita e preso parte alla Mezza Maratona d’Italia - Memorial Enzo Ferrari. Una giornata di gr ... sportmediaset.mediaset.it

#Paratici: “Quando Ferrari e Goretti sono venuti da me la #Fiorentina aveva 6 punti. Speriamo di trattenere Kean” x.com

Chrono GP. . Ibrido Mercedes, il riferimento di Ferrari Le strategie elettriche della W17 verranno replicate da Ferrari e testate a Monza durante i filming day - facebook.com facebook