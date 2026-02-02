Abbandona rifiuti nel bosco | scatta la maxi multa

Un uomo è stato multato pesantemente dopo aver abbandonato rifiuti nel bosco. La Locale ha avviato le indagini e, alla fine, ha denunciato il responsabile. Dopo aver ripulito l’area, la multa è diventata una sanzione salata. La zona, che si era riempita di immondizia, ora torna a essere più pulita grazie agli interventi delle forze dell’ordine.

È successo a Nosate, hinterland nord ovest di Milano. L'uomo è stato individuato dagli agenti della polizia locale Il bosco che si riempie di rifiuti. Poi le indagini della Locale, la denuncia e la maxi multa (dopo aver ripulito tutto). Un uomo è stato indagato a piede libero per abbandono di rifiuti dagli agenti della polizia locale del comando unico di Nosate e Turbigo. Ci sarebbe lui, stando a quanto ricostruito, dietro all’abbandono di rifiuti sulla Turbighina nel tratto compreso tra le cave “Seratoni” e la cascina “Cornarina”. Nei mesi scorsi lungo la strada si erano create tre discariche abusive.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Nei pressi di Caserta, la Polizia provinciale ha intercettato un uomo di 42 anni mentre abbandonava rifiuti tessili.

