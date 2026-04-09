Fermateli le mani no! Shock in Parlamento tra i due big del partito finisce in rissa
In Parlamento, durante una seduta in cui era prevista una semplice procedura di voto, la tensione tra due esponenti di spicco dello stesso partito è improvvisamente aumentata fino a sfociare in una lite. Secondo fonti presenti, i due hanno rischiato di arrivare alle mani, con il pubblico e i presenti che hanno assistito a momenti di alta tensione tra i membri dell’assemblea.
Un voto che doveva essere solo una casella da spuntare e, invece, ha acceso una miccia. In Parlamento, dentro lo stesso partito, la tensione è salita fino a sfiorare la rissa: “Alfieri e Sensi sono quasi venuti alle mani”. Al centro di tutto c’è l’elezione di Maurizio Gasparri alla guida della Commissione Esteri, e soprattutto quei quattro voti che, stando alle ricostruzioni, sarebbero arrivati dal Pd nonostante l’indicazione ufficiale fosse un’altra: astenersi. Tutto parte dal voto in commissione esteri. Secondo quanto emerso, la sorpresa non è stata solo il risultato finale, ma il “come” ci si è arrivati. Quattro preferenze favorevoli a Gasparri sarebbero state espresse da esponenti dem, facendo esplodere malumori già presenti e trasformando una dinamica interna in un caso politico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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“Arrivati quasi alle mani”. Il caso in Parlamento, tra i due dello stesso partito finisce malissimoUn clima sempre più incandescente, quello che si respira all’interno del partito, dove una vicenda apparentemente procedurale si è trasformata in un...