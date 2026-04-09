In Parlamento, durante una seduta in cui era prevista una semplice procedura di voto, la tensione tra due esponenti di spicco dello stesso partito è improvvisamente aumentata fino a sfociare in una lite. Secondo fonti presenti, i due hanno rischiato di arrivare alle mani, con il pubblico e i presenti che hanno assistito a momenti di alta tensione tra i membri dell’assemblea.

Un voto che doveva essere solo una casella da spuntare e, invece, ha acceso una miccia. In Parlamento, dentro lo stesso partito, la tensione è salita fino a sfiorare la rissa: “Alfieri e Sensi sono quasi venuti alle mani”. Al centro di tutto c’è l’elezione di Maurizio Gasparri alla guida della Commissione Esteri, e soprattutto quei quattro voti che, stando alle ricostruzioni, sarebbero arrivati dal Pd nonostante l’indicazione ufficiale fosse un’altra: astenersi. Tutto parte dal voto in commissione esteri. Secondo quanto emerso, la sorpresa non è stata solo il risultato finale, ma il “come” ci si è arrivati. Quattro preferenze favorevoli a Gasparri sarebbero state espresse da esponenti dem, facendo esplodere malumori già presenti e trasformando una dinamica interna in un caso politico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Fermateli, le mani no!”. Shock in Parlamento, tra i due big del partito finisce in rissa

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“Arrivati quasi alle mani”. Il caso in Parlamento, tra i due dello stesso partito finisce malissimoUn clima sempre più incandescente, quello che si respira all’interno del partito, dove una vicenda apparentemente procedurale si è trasformata in un...

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