Durante una seduta in Commissione Esteri al Parlamento, una votazione apparentemente di routine ha scatenato un acceso scontro tra due senatori del Partito Democratico. Le tensioni sono aumentate rapidamente, portando le parti a scambiarsi accuse e a un confronto che si è avvicinato al conflitto fisico. L’episodio ha attirato l’attenzione sull’interno clima di polemiche all’interno del gruppo parlamentare.

Roma, Palazzo Madama. Una votazione in apparenza procedurale in Commissione Esteri ha innescato un duro scontro interno al Partito Democratico, con accuse reciproche e un confronto degenerato fino a sfiorare lo scontro fisico tra due senatori dello stesso gruppo. Al centro della vicenda c’è l’elezione di Maurizio Gasparri alla presidenza della Commissione Esteri. Secondo quanto riferito nel corso delle discussioni interne, quattro voti favorevoli sarebbero arrivati da esponenti dem, nonostante l’indicazione ufficiale del gruppo fosse quella di astenersi. Un passaggio che ha alimentato tensioni già presenti e ha aperto un caso politico nel partito. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Fermateli, le mani no!”. Choc in Parlamento, tra i due big del partito finisce in rissa

“Arrivati quasi alle mani”. Il caso in Parlamento, tra i due dello stesso partito finisce malissimoUn clima sempre più incandescente, quello che si respira all’interno del partito, dove una vicenda apparentemente procedurale si è trasformata in un...

“Giù le mani, ferma”. Lite choc a È sempre Cartabianca, finisce malissimo. Bianca Berlinguer sconvoltaMomenti di tensione durante un servizio di È sempre Cartabianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, dove il lavoro della troupe si è...