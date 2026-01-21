Stalking all’ex moglie | scatta il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico

Un uomo è stato sottoposto a divieto di avvicinamento e all’obbligo di indossare un braccialetto elettronico, in seguito alle accuse di stalking nei confronti dell’ex moglie. La misura, adottata dalle autorità, mira a garantire la sicurezza della donna e prevenire ulteriori comportamenti molesti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e stalking.

Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un uomo accusato di stalking nei confronti dell'ex moglie.. Nel pomeriggio di oggi i militari del Comando Stazione Carabinieri di Montesarchio hanno dato esecuzione ad un'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta di questa Procura, che dispone la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa con mantenimento di una distanza minima di 1.000 mt ed applicazione del braccialetto elettronico. Il destinatario del provvedimento è un cittadino residente nel comune caudino, gravemente indiziato del reato di stalking nei confronti della ex moglie.

