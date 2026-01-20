Stalking alla ex moglie | scatta il divieto di avvicinamento con il braccialetto elettronico

Un caso di stalking nei confronti di un’ex moglie ha portato all’emissione di un divieto di avvicinamento, accompagnato dall’installazione del braccialetto elettronico. Le indagini hanno evidenziato comportamenti minacciosi e atti di danneggiamento, con l’applicazione dell’aggravante di genere prevista dalla legge 18125. Questa misura mira a tutelare la vittima e prevenire ulteriori condotte persecutorie.

Non accettava la fine della relazione e aveva trasformato la vita della ex moglie in un incubo fatto di minacce, messaggi persecutori e atti vandalici. Nel pomeriggio di oggi, i Carabinieri della Stazione di Montesarchio hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Benevento su richiesta della locale Procura, nei confronti di un uomo residente nel comune caudino. Il provvedimento dispone per l'indiziato il divieto di avvicinamento alla parte offesa, con l'obbligo di mantenere una distanza minima di 1.000 metri, e l'applicazione del braccialetto elettronico.

Manomette il braccialetto elettronico e si presenta a casa della moglie violando il divieto di avvicinamento: arrestato 31enne stranieroUn uomo di 31 anni, straniero, è stato arrestato dai carabinieri di Salsomaggiore Terme per aver manomesso il braccialetto elettronico e violato il divieto di avvicinamento alla moglie.

