Femminicidio di Eleonora Guidi Innocenti non sarebbe in grado di partecipare al processo

L’uomo accusato del femminicidio di Eleonora Guidi non avrebbe la capacità di partecipare al processo in modo consapevole. Al momento, le autorità giudiziarie hanno stabilito che non sarebbe in grado di testimoniare o di seguire le udienze. La decisione si basa sulle sue condizioni di salute mentale, che impediscono un pieno coinvolgimento nell’iter giudiziario.

Lorenzo Innocenti, al momento, non sarebbe in grado di partecipare coscientemente al processo e non avrebbe le capacità di testimoniare. È quanto emerge, riporta l’Ansa, dalla perizia psichiatrica affidata dal gip Alessandro Moneti allo psichiatra Rolando Paterniti, al medico legale Beatrice De Fraia e alla neurologa Antonella Notarelli, per stabilire le condizioni cliniche del trentottenne. Innocenti, l’8 febbraio 2025, uccise con 24 coltellate la compagna Eleonora Guidi nella loro casa di Rufina mentre preparava la colazione. A seguito del gesto tentò di suicidarsi lanciandosi dalla finestra ma non vi riuscì, uscendone però gravemente ferito. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Femminicidio di Eleonora Guidi, Innocenti non sarebbe in grado di partecipare al processo Articoli correlati Femminicidio Eleonora Guidi, la perizia: Lorenzo Innocenti non può affrontare il processoLa decisione dei periti sul caso di Rufina Nuovo capitolo giudiziario nel caso del femminicidio di Eleonora Guidi, la donna di 34 anni uccisa l’8... Femminicidio di Eleonora Guidi, presidio davanti al tribunale. La sorella: "Chiediamo giustizia" \ VIDEO“Giustizia per Eleonora” si legge così sugli striscioni e sui cartelli esposti dalla famiglia di Eleonora Guidi e dalle manifestanti di... Aggiornamenti e notizie su Femminicidio di Eleonora Guidi... Temi più discussi: Firenze, la piazza chiede giustizia per il femminicidio di Eleonora Guidi: Noi ce la stiamo mettendo tutta; Femminicidio di Eleonora Guidi, presidio davanti al tribunale. La sorella: Chiediamo giustizia \ VIDEO; Femminicidio di Eleonora Guidi, Non Una di Meno Firenze scende in piazza per avere giustizia; Femminicidio Eleonora Guidi, presidio stamani davanti al Palagiustizia. Femminicidio di Eleonora Guidi, le relazioni dei periti: «È come se Lorenzo Innocenti avesse subito una lobotomia»«È come se Lorenzo Innocenti avesse subito una lobotomia». Usano parole chiare davanti al giudice i periti chiamati a discutere sullo stato di salute di Lorenzo Innocenti, l’uomo di 37 anni accusato d ... corrierefiorentino.corriere.it Omicidio Eleonora Guidi, oggi udienza per l' incidente probatorioDavanti al tribunale di Firenze presidio dei familiari della donna e dell'associazione Nonunadimeno che tornano a chiedere Giustizia. rainews.it L'udienza a Firenze davanti al Gip per il femminicidio di Eleonora Guidi. Il giudice si è riservato la decisione nelle prossime settimane. Al centro l'imputabilità dell'ex compagno, affetto da amnesia post traumatica. Associazioni e familiari della 34enne in presidi - facebook.com facebook Femminicidio di Eleonora Guidi, presidio davanti al tribunale. La sorella: "Chiediamo giustizia" \ VIDEO x.com