La perizia ha stabilito che Lorenzo Innocenti non può affrontare il processo nel caso di femminicidio di Eleonora Guidi, una donna di 34 anni uccisa l’8 febbraio 2025 a Rufina, in provincia di Firenze. La decisione è stata presa dai periti incaricati di valutare lo stato di salute mentale dell’imputato, aprendo un nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria.

La decisione dei periti sul caso di Rufina. Nuovo capitolo giudiziario nel caso del femminicidio di Eleonora Guidi, la donna di 34 anni uccisa l' 8 febbraio 2025 a Rufina, in provincia di Firenze. Secondo la perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari Alessandro Moneti, il compagno della vittima, Lorenzo Innocenti, non sarebbe attualmente in grado di partecipare al processo a suo carico. L'uomo, architetto di 37 anni accusato di omicidio volontario, presenta infatti gravi conseguenze neurologiche dopo il tentativo di suicidio avvenuto subito dopo il delitto. La valutazione è stata redatta da un collegio di specialisti composto dallo psichiatra Rolando Paterniti, dalla neurologa Antonella Notarelli e dal medico legale Beatrice Defraia.

© Notizieaudaci.it - Femminicidio Eleonora Guidi, la perizia: Lorenzo Innocenti non può affrontare il processo

Lorenzo Innocenti, l'architetto indagato per il femminicidio della sua compagna, Eleonora Guidi, uccisa l'8 febbraio

