Femminicidio di Laura Papadia Il marito rinviato a giudizio

Il marito di Laura Papadia, Gianluca Romita, è stato rinviato a giudizio per il femminicidio della moglie. Romita dovrà rispondere di omicidio volontario davanti al tribunale. La vicenda ha scosso la comunità e riaccende il dibattito sulla violenza di genere.

Rinviato a giudizio per il femminicidio di Laura Papadia, il marito Gianluca Romita dovrà rispondere del reato di omicidio volontario. Laura voleva un figlio, ma il marito era già padre e questa situazione aveva creato più di una discussione nella coppia. Sarebbe questa la scintilla che avrebbe portato il 49enne a uccidere la moglie. L'uomo l'avrebbe strangolata a mani nude, aiutandosi con un indumento di lei, per poi uscire di casa con intenti suicidi. Romita, però, durante l'udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Spoleto, Teresa Grano, ha affermato di non ricordare nulla di quella mattina del 26 marzo del 2025.

