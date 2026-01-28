Tassi invariati al 3,50%-3,75% | la Fed segnala incertezza elevata ma si divide su Powell

La Federal Reserve ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse tra il 3,50% e il 3,75%. La banca centrale ha lasciato il costo del denaro stabile, dopo averlo abbassato tre volte di fila. La decisione arriva in un momento di incertezza economica, con alcuni membri che si dividono sul futuro della politica monetaria. La riunione si è conclusa senza grandi sorprese, ma il dibattito interno resta acceso.

La Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse nella forchetta tra il 3,50% e il 3,75%, dopo tre riduzioni consecutive del costo del denaro. La scelta segnala una pausa di valutazione: la banca centrale vuole misurare l’effetto cumulato dell’allentamento già effettuato, mentre l’economia manda segnali non perfettamente allineati tra mercato del lavoro e dinamica dei prezzi. Lavoro più stabile, inflazione ancora alta. Nel comunicato di fine riunione, la Fed evidenzia che il tasso di disoccupazione mostra segnali di stabilizzazione, ma l’inflazione resta elevata. Tradotto: l’emergenza “lavoro” sembra meno pressante, mentre l’obiettivo prezzi continua a tenere la politica monetaria sotto pressione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tassi invariati al 3,50%-3,75%: la Fed segnala “incertezza elevata” ma si divide su Powell Approfondimenti su Federal Reserve Fed conferma i tassi di interesse ufficiali Usa al 3,50%-3,75% La Federal Reserve ha deciso di mantenere i tassi di interesse ufficiali negli Stati Uniti invariati, confermando i livelli già previsti. Usa, la Fed taglia i tassi di 25 punti base: range 3,50%-3,75% La Federal Reserve statunitense ha annunciato una riduzione di 25 punti base dei tassi d'interesse, portandoli nel nuovo intervallo tra 3,50% e 3,75%. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Federal Reserve Argomenti discussi: Fed, per i mercati i tassi resteranno fermi. Occhi su Powell (e Trump); Carmignac: commento di previsione alla FED; Cosa aspettarsi dalla riunione della Fed di gennaio; La Fed rinvia il taglio dei tassi? Powell pronto a sfidare ancora la Casa Bianca. Usa, la Fed lascia i tassi invariati: stop ai tagli nonostante le minacce di Trump. Ma due membri del board votano controLa Federal reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha deliberato di lasciare i tassi di interesse invariati in una forchetta tra il 3,50% e il 3,75%, comunque ai minimi negli ultimi tre anni. La ... ilfattoquotidiano.it La Fed lascia i tassi invariati fra il 3,50% e il 3,75%(ANSA) - NEW YORK, 28 GEN - La Fed lascia i tassi di interesse invariati in una forchetta fra il 3,50% e il 3,75%. La decisione arriva dopo tre riduzioni consecutive del costo del denaro e mentre è in ... corrieredellosport.it La Fed lascia i tassi invariati fra il 3,50% e il 3,75%, dopo tre riduzioni consecutive e mentre è in corso l'indagine su Powell. La decisione non unanime, due governatori contrari: Miran è alleato di Trump, Waller in corsa per la presidenza #ANSA - facebook.com facebook La Fed lascia i tassi invariati tra il 3,50 e il 3,75%: «Per altri interventi valuteremo i dati» x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.