La farmaceutica campana contribuisce alla crescita dell' export nazionale

La regione Campania ha registrato un aumento del 3,6% nelle esportazioni nel settore farmaceutico, contribuendo alla crescita complessiva del valore dell’export nazionale previsto per il 2025. Nel dettaglio, anche altre regioni del sud, come Abruzzo e Lazio, hanno visto incrementi simili, mentre Toscana e Lombardia hanno evidenziato un aumento del 3,2%. I dati sono stati diffusi da fonti ufficiali del settore.

