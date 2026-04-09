Farmaceutica Rosati Gsk | Prodotto in Italia il primo Adc per mieloma multiplo

Gsk ha annunciato di aver sviluppato il primo Anticorpo-chemoterapia (Adc) progettato per il trattamento del mieloma multiplo. L'azienda ha prodotto il farmaco in Italia, diventando così la prima e unica realtà a offrire questa tipologia di terapia. La notizia riguarda un passo importante nel settore farmaceutico italiano, con l’obiettivo di migliorare le opzioni terapeutiche per questa malattia.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - “Gsk è la prima ed oggi unica azienda ad avere sviluppato un Adc (Antibody-drug conjugates), il belantamab mafodotin in ambito mieloma multiplo per i pazienti sin dalla prima recidiva e siamo onorati nel dire che questo farmaco viene prodotto in Italia, nel nostro sito di Parma”. Così Maria Sofia Rosati, direttore medico di Gsk Italia, partecipando, oggi a Roma, a ‘Dialoghi sull'innovazione accessibile-Innovaction', l'incontro promosso dalla farmaceutica e Adnkronos con il patrocinio di Farmindustria. “Gli Adc sono l'ultima frontiera dell'oncologia - sottolinea Rosati - Storicamente bombardavamo i tumori con delle chemioterapie citotossiche, poi siamo evoluti verso gli anticorpi monoclonali che portavano la terapia dove serviva. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farmaceutica, Rosati (Gsk): "Prodotto in Italia il primo Adc per mieloma multiplo" Leggi anche: Farmaci, Del Re (UniCamillus): "Con Adc tecnologia innovativa mirata su mieloma multiplo" Verissimo, Giovanni Allevi ospite oggi: il racconto del mieloma multiplo(Adnkronos) – Giovanni Allevi sarà ospite oggi, sabato 4 aprile, a Verissimo dove parlerà della sua battaglia contro la malattia. Farmaceutica, Rosati (Gsk): Prodotto in Italia il primo Adc per mieloma multiplo(Adnkronos) - Gsk è la prima ed oggi unica azienda ad avere sviluppato un Adc (Antibody-drug conjugates), il belantamab mafodotin in ambito mieloma multiplo per i pazienti sin dalla prima recidiva e ... notizie.it Mielofibrosi, Rosati (Gsk): Nuovo Jak inibitore controlla altri sintomiRoma, 13 feb. (Adnkronos Salute) - Pur appartenendo ad una categoria di farmaci già esistente, quella dei cosiddetti Jak inibitori, momelotinib ha la caratteristica di andare a controllare degli ... notizie.tiscali.it