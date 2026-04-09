Un rappresentante del settore farmaceutico ha dichiarato che l’ambito deve essere tutelato in chiave geopolitica e che si stanno facendo sforzi per rafforzarlo. Ha inoltre ricordato che la scadenza prevista per l’approvazione definitiva del Testo unico sulla legislazione farmaceutica è fissata per dicembre 2026.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - "La 'deadline' del Testo unico sulla legislazione farmaceutica è dicembre 2026. Attualmente siamo nella fase di audizione degli stakeholders al Senato e poi si passerà alla Camera. Siamo nei tempi e poi ci saranno i decreti e quini l'atto vero e proprio che sarà un perimetro nel quale far ricadere tutto ma soprattutto la centralità del cittadino nell'accesso alla cura farmaceutica. Un diritto che io inserirei nei Lea". Così il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato a margine dell'incontro ‘Dialoghi sull'innovazione accessibile - Innovaction', promosso da Gsk e Adnkronos a Roma, realizzato con il patrocinio di Farmindustria e dedicato all'innovazione in ambito sanitario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaceutica: Gemmato, 'ambito da difendere in chiave geopolitica, settore su cui puntiamo'

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La società farmaceutica statunitense intende rafforzare la sua pipeline oncologica. L’operazione sarà finanziata con un mix di liquidità e obbligazioni senior - facebook.com facebook