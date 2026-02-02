Roma, 2 febbraio – In consiglio dei ministri si discute di un nuovo schema per la distribuzione dei farmaci. Gemmato spiega che l’obiettivo è portare il farmaco più vicino ai cittadini, rendendo le cure più accessibili e sostenibili. La proposta mira a semplificare i percorsi e migliorare i servizi, con un occhio di riguardo alle esigenze di chi ha bisogno di cure frequenti. La misura potrebbe cambiare il modo di gestire l’assistenza farmaceutica in Italia.

Roma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - "Lo schema distributivo che intendiamo perseguire è avvicinare il cittadino al farmaco. Alcuni medicinali complessi sono oggi distribuiti solo nelle farmacie ospedaliere, creando difficoltà di accesso soprattutto per i pazienti anziani e pluripatologici. Stiamo spostando i farmaci dalle farmacie ospedaliere a quelle territoriali, pubbliche e private convenzionate, cioè le farmacie sotto casa. Questo significa migliore aderenza terapeutica: un cittadino che si cura meglio si ospedalizza meno e contribuisce alla sostenibilità del sistema". Lo ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, partecipando al digital talk 'Verso la nuova legislazione farmaceutica', promosso da Adnkronos in collaborazione con Egualia, evidenziando che "l'obiettivo è semplificare" il sistema frammentato di 800 normative, "per rendere il farmaco più accessibile al cittadino e creare opportunità per un comparto che in Italia vale 56 miliardi di euro, uno dei principali motori della nostra economia". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gemmato: "Con Testo unico della farmaceutica più accesso alle cure e sostenibilità"

Approfondimenti su Testo Unico Farmaceutica

La riforma della legislazione farmaceutica entra in una fase decisiva.

Il Parlamento si appresta ad affrontare il dibattito sul Ddl Testo unico della farmaceutica, un’occasione storica per rinnovare e rafforzare il settore.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Testo Unico Farmaceutica

Argomenti discussi: Maratona per il Testo Unico sulla farmaceutica: via libera dalle Regioni; Testo unico, istituzioni, industria e cittadini a confronto sulla riforma; Malattie rare in cerca d’autore: l’intervista al Sottosegretario di Stato alla Salute On. Marcello Gemmato.

Gemmato: Con Testo unico della farmaceutica più accesso alle cure e sostenibilitàRoma, 2 feb. (Adnkronos Salute) - Lo schema distributivo che intendiamo perseguire è avvicinare il cittadino al farmaco. Alcuni medicinali complessi sono oggi distribuiti solo nelle farmacie ospedali ... lanuovasardegna.it

Farmaceutica: Testo unico, online il digital talk con i protagonisti della riformaVerso la nuova legislazione farmaceutica, un confronto su obiettivi, sfide e opportunità La riforma della legislazione farmaceutica entra in una fase decisiva. E' pronta la bozza del disegno di legge ... adnkronos.com

Entra nel vivo la costruzione del Testo Unico sulla legislazione farmaceutica. Il sottosegretario di Stato alla Salute, Marcello Gemmato, nei giorni scorsi ha incassato il placet della Conferenza Unificata al disegno di legge delega al Governo e contestualmente - facebook.com facebook