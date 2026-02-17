Biroccio di Gsk Italia ha affermato che rafforzare la protezione contro l’RSV negli adulti diventa una priorità. La causa di questa decisione risiede nell’aumento dei casi di infezioni respiratorie tra gli anziani, che spinge le autorità a intervenire con campagne di sensibilizzazione e nuove vaccinazioni. Recentemente, sono stati distribuiti più di 10.000 farmaci antivirali per contenere la diffusione del virus in diverse regioni italiane.

Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - "La vaccinazione è uno degli strumenti di sanità pubblica più importanti di sempre, seconda solo all'acqua potabile per impatto sulla popolazione. In cinquant'anni ha salvato circa 150 milioni di vite. Dopo aver consolidato la protezione nei bambini, oggi la priorità si sposta sugli adulti e sugli anziani, perché la popolazione invecchia e le fragilità pesano sempre di più sul Servizio sanitario nazionale". Lo ha dichiarato Antonino Biroccio, General Manager Gsk Italia, in occasione del congresso internazionale sull'Rsv, Resvinet, che si è tenuto a Roma. In questo contesto, l'azienda bio-farmaceutica Gsk, ha presentato alla comunità scientifica nuovi studi e nuovi dati che confermano il valore della prevenzione tramite il vaccino contro l'Rsv nell'adulto e nei fragili sia dal punto di vista clinico, che dal punto di vista socio-economico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Biroccio (Gsk Italia): "Rafforzare immunizzazione anti-Rsv in adulti è priorità"

Gsk, ok Ue ad anti-Rsv dai 18 anni in su Gsk ha annunciato che il suo vaccino ricombinante contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) è stato approvato dalla Commissione europea per l’uso negli adulti dai 18 anni in su.

Gsk, ok Ue ad anti-Rsv dai 18 anni in suGsk ha comunicato che la Commissione europea ha approvato il suo vaccino ricombinante adiuvato contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv) per l'uso negli adulti dai 18 anni in su.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.