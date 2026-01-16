Torna l' appuntamento con il Carnevale di Galliate | il programma completo

Dal 7 al 21 febbraio, Galliate ospita la 54ª edizione del Carnevale, organizzato dalla Pro Loco. Un evento che ogni anno coinvolge la comunità locale con sfilate, eventi e iniziative. Di seguito il programma completo delle giornate, per vivere insieme questa tradizione annuale in modo semplice e organizzato.

Dal 7 al 21 febbraio: tutto pronto per l'edizione numero 54 del Carnevale di Galliate organizzato da Pro loco. L'evento prenderà il via sabato 7 febbraio 2026 in piazza Vittorio Veneto (in caso di maltempo presso l'oratorio di via Varallino). Alle ore 14.30 è previsto il ritrovo di gruppi e.

