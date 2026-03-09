PalaSele 14 spettacoli già in programma | ecco il calendario completo

Al PalaSele di Eboli sono stati annunciati 14 spettacoli, con il calendario completo delle date già pubblicato. Gli eventi sono pronti a portare numerosi pubblico e diverse performance sul palco. La programmazione comprende vari appuntamenti, che si svolgeranno nelle prossime settimane. I biglietti sono disponibili e l’organizzazione ha confermato la presenza di spettacoli di diverso genere.

Tempo di lettura: 3 minuti Tutto pronto per tante nuove emozioni sotto palco al PalaSele di Eboli. I riflettori sulla nuova stagione si sono riaccesi mercoledì 4 marzo con l’attesissimo show da tutto esaurito di Achille Lauro, partito proprio da Eboli per la sua nuova avventura “Palazzetti Live 2026”. L’artista, reduce dalla partecipazione alle Olimpiadi – protagonista della Cerimonia di Chiusura all’Arena di Verona – e dalla co-conduzione del Festival di Sanremo, ha portato sul palco un racconto potente e viscerale, capace di attraversare le diverse anime del suo repertorio – dai brani che hanno segnato il suo percorso fino alle produzioni più recenti – in un live pensato per essere un’esperienza a tutto tondo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - PalaSele, 14 spettacoli già in programma: ecco il calendario completo Articoli correlati Palio di Ferrara: il calendario completo degli eventi tra sfide, cortei e spettacoliLa città estense torna a tingersi dei colori della Corte ducale e delle otto Contrade del Palio di Ferrara. Una selezione di notizie su PalaSele 14 spettacoli già in programma... Argomenti discussi: Concerti Italia 2026: biglietti, date e live imperdibili del prossimo anno; PalaSele, si riaccendono i riflettori: da Achille Lauro a Ligabue, ecco tutte le stelle. Con Achille Lauro riprende stagione di concerti al PalaSeleCinque ‘prime volte’, 6 grandi ritorni, 3 doppie date, 4 appuntamenti già sold out: tutto pronto per tante nuove emozioni sotto palco al PalaSele di Eboli ... gazzettadisalerno.it