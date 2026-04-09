È iniziata ufficialmente la nuova stagione di FantaGiro d’Italia 2026, con l’annuncio avvenuto ieri pomeriggio a Milano, presso i Collini Rooms del gruppo Bwh Hotels in via Mecenate. La presentazione si è svolta in un ambiente dedicato agli appassionati del gioco virtuale che ripercorre la storica gara ciclistica italiana. La competizione tra tattica e ciclismo si prepara a coinvolgere numerosi partecipanti quest’anno.

Il lancio ufficiale della nuova stagione del gioco virtuale dedicato alla Corsa Rosa è avvenuto ieri pomeriggio a Milano, presso il Collini Rooms del gruppo Bwh Hotels in via Mecenate. L’evento ha segnato l’apertura delle iscrizioni per il FantaGiro d’Italia 2026, l’iniziativa nata dalla sinergia tra Rcs Sport e il team che ha sviluppato il FantaSanremo, che punta a coinvolgere i appassionati attraverso una piattaforma mobile e web dedicata. L’opening party, concepito come un incontro Family & Friends, è stato coordinato dalla giornalista sportiva Eva Gini e ha la partecipazione di influencer, membri delle community social del ciclismo e professionisti che hanno già vissuto le grandi gare su strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FantaGiro d’Italia 2026: al via la sfida tra tattica e ciclismo

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