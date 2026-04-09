FantaGiro d’Italia 2026 | al via la sfida tra tattica e ciclismo

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata ufficialmente la nuova stagione di FantaGiro d’Italia 2026, con l’annuncio avvenuto ieri pomeriggio a Milano, presso i Collini Rooms del gruppo Bwh Hotels in via Mecenate. La presentazione si è svolta in un ambiente dedicato agli appassionati del gioco virtuale che ripercorre la storica gara ciclistica italiana. La competizione tra tattica e ciclismo si prepara a coinvolgere numerosi partecipanti quest’anno.

Il lancio ufficiale della nuova stagione del gioco virtuale dedicato alla Corsa Rosa è avvenuto ieri pomeriggio a Milano, presso il Collini Rooms del gruppo Bwh Hotels in via Mecenate. L’evento ha segnato l’apertura delle iscrizioni per il FantaGiro d’Italia 2026, l’iniziativa nata dalla sinergia tra Rcs Sport e il team che ha sviluppato il FantaSanremo, che punta a coinvolgere i appassionati attraverso una piattaforma mobile e web dedicata. L’opening party, concepito come un incontro Family & Friends, è stato coordinato dalla giornalista sportiva Eva Gini e ha la partecipazione di influencer, membri delle community social del ciclismo e professionisti che hanno già vissuto le grandi gare su strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

fantagiro d8217italia 2026 al via la sfida tra tattica e ciclismo
© Ameve.eu - FantaGiro d’Italia 2026: al via la sfida tra tattica e ciclismo

Riparte il FantaGiro, il fantasy game ufficiale del Giro d’Italia: oggi al via le iscrizioniÈ uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, quelli per cui ci si ferma restando in apnea, scalpitando e declinando la passione in ogni modo...

Ciclismo, Abodi: “Sicurezza al centro dei percorsi della Coppa Italia delle Regioni 2026”“Il tema della sicurezza lo abbiamo messo anche visibilmente al centro, non solo del dibattito ma anche del percorso.

Temi più discussi: Tappa 18 del Giro d’Italia 2026: Fai della Paganella, Pieve di Soligo; Riparte il FantaGiro, il fantasy game ufficiale del Giro d’Italia: al via le iscrizioni; Felix Gall, il podio al Giro è più di un sogno; Esclusiva – Giro delle Fiandre 2026, Francesco Moser: Vince Poga?ar o Van Der Poel? Io direi Van Aert….

fantagiro d italia 2026FantaGiro d’Italia 2026: riaprono le iscrizioni al fantasy game del GiroDopo il grande successo delle prime due edizioni, che hanno registrato oltre 120.000 giocatori iscritti, torna anche quest’anno il FantaGiro d’Italia. giroditalia.it

fantagiro d italia 2026FantaGiro d’Italia 2026: il format si espande con nuovi Partner e una strategia AmbassadorLa media company RCS Sport punta sull'integrazione tra brand e community social: Conad, Regina e Novi tra i partner ufficiali di un'edizione focalizzata sui contenuti social-first ... engage.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.