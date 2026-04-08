Riparte il FantaGiro il fantasy game ufficiale del Giro d’Italia | oggi al via le iscrizioni

È stato annunciato il ritorno del FantaGiro, il gioco fantasy dedicato al Giro d’Italia, che quest’anno apre le iscrizioni per la sua terza edizione consecutiva. Il gioco è stato ideato e prodotto da Rcs Sport in collaborazione con il team di FantaSanremo. La piattaforma permette ai partecipanti di creare team di ciclisti e competere sulla base delle performance durante la corsa. Le iscrizioni sono state aperte oggi.

È uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, quelli per cui ci si ferma restando in apnea, scalpitando e declinando la passione in ogni modo possibile. Il Giro d’Italia produce da sempre tutto questo. E da due anni a questa parte, per canalizzare ulteriormente l’entusiasmo di migliaia di appassionati per la Corsa Rosa, c’è un mezzo che sta raccogliendo gradualmente sempre più adesioni. A un mese esatto dalla partenza del 109° Giro d’Italia è stato presentato il FantaGiro 2026, il Fantasy game Ufficiale del Giro d’Italia, che dal 2024 fornisce ai tifosi un motivo in più per divertirsi durante le tre settimane di corsa. Da oggi, è nuovamente possibile scaricare la nuova app mobile FantaGiro d’Italia o registrarsi sul sito www. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Riparte il FantaGiro, il fantasy game ufficiale del Giro d’Italia: oggi al via le iscrizioni FantaSanremo 2026: il regolamento, bonus e malus, consigli per vincere, novità e quando iscriversi al fantasy game legato al FestivalCon il Festival di Sanremo 2026, al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio, riparte anche il FantaSanremo 2026. Douglas Costa al Chievo Verona è ufficiale! L’ex Juve riparte dalla Serie D: i dettagli dell’operazione che ha riportato il brasiliano in ItaliaKolo Muani Juve, ritorno di fiamma possibile: in estate i bianconeri torneranno all’assalto a prescindere da Vlahovic! Il piano Calciomercato Juve,...