Fano raptus con il coltello | resta in carcere il giovane che ferì i

Da ameve.eu 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Pesaro ha confermato la detenzione di Rafi Md, un giovane di 20 anni di origine bangladese residente a Fano, accusato di aver tentato di uccidere i propri familiari con un coltello. L'uomo era stato arrestato dopo aver aggredito i parenti durante un episodio di evidente crisi. La misura restrittiva è stata mantenuta nel corso dell'udienza di conferma della detenzione.

Il tribunale di Pesaro ha confermato la misura restrittiva nei confronti di Rafi Md, il ventenne originario del Bangladesh che vive a Fano, accusato di aver tentato di uccidere i propri familiari. Il tragico episodio si è consumato nella notte tra lunedì e martedì scorso nell’abitazione situata in via XXII Settembre, in prossimità della zona stazione di Fano, dove il giovane avrebbe aggredito con un coltello il padre, la madre e il fratello di 16 anni. Attualmente, i tre membri della famiglia sono seguiti dai sanitari presso il presidio ospedaliero di Ancona. Le condizioni cliniche mostrano una disparità di gravità: il genitore ha subito le ferite più pesanti, mentre per quanto riguarda la donna e il sedicenne le preoccupazioni appaiono meno acute. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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