Accoltella la famiglia a Fano il 21enne resta in carcere | Colto da improvvisa rabbia verso i familiari

Un giovane di 21 anni di Fano è stato arrestato e rimane in carcere dopo aver accoltellato tre membri della famiglia, tra cui un minore di 16 anni. L’uomo ha riferito di aver aggredito i familiari improvvisamente, in un momento di rabbia, in un ambiente domestico caratterizzato da tensioni protratte nel tempo. L’episodio si è verificato in una situazione di conflitto familiare già esistente.