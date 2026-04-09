Accoltella la famiglia a Fano il 21enne resta in carcere | Colto da improvvisa rabbia verso i familiari
Un giovane di 21 anni di Fano è stato arrestato e rimane in carcere dopo aver accoltellato tre membri della famiglia, tra cui un minore di 16 anni. L’uomo ha riferito di aver aggredito i familiari improvvisamente, in un momento di rabbia, in un ambiente domestico caratterizzato da tensioni protratte nel tempo. L’episodio si è verificato in una situazione di conflitto familiare già esistente.
Il 21enne di Fano ha dichiarato di aver accoltellato padre, madre e fratello sedicenne al culmine di un raptus di rabbia, maturato in un contesto familiare difficile e segnato da tensioni che andavano avanti da tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
“Impossibile vivere con loro”: operaio 21enne accoltella i familiari a Fano, litigi frequenti con il fratelloUn 21enne ha accoltellato genitori e fratello dopo l’ennesima lite in un contesto di estrema fragilità segnato da difficoltà economiche.
Leggi anche: Fano, 21enne accoltella genitori e fratellino: “Volevo farlo da tempo”