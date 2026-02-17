Catanzaro | Ultras scendono in campo per le famiglie bisognose raccolta beni di prima necessità allo stadio

I tifosi del Catanzaro hanno deciso di intervenire dopo aver scoperto che molte famiglie della città non riescono ad arrivare alla fine del mese. Per questo motivo, si sono organizzati per raccogliere beni di prima necessità, come alimenti e vestiti, da consegnare alle persone più bisognose. Lo hanno fatto direttamente allo stadio, dove si sono radunati con sacchi pieni di aiuti pronti per la distribuzione.

Ultras in Campo per il Sociale: Catanzaro, una Tifoseria si Mobilita per le Famiglie in Difficoltà. I tifosi del Catanzaro scendono in campo per sostenere le famiglie in difficoltà della città e della provincia. L'iniziativa, promossa dagli ultras della Curva Massimo Capraro, prevede la raccolta di beni di prima necessità durante le prossime due partite casalinghe e in diverse sedi designate, dimostrando un impegno concreto verso la comunità. L'azione si inserisce in un contesto di crescente sensibilità sociale da parte dei gruppi organizzati, che vanno oltre il tifo per rispondere a bisogni reali del territorio.