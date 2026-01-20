Il Cineclub Arsenale, in collaborazione con Palazzo Blu e Mondo Mostre, rinnova nel 2026 il suo impegno nel promuovere cultura e arte. In occasione della mostra “Belle Époque”, il cineclub propone una serie di eventi che approfondiscono questo affascinante periodo storico. Un’occasione per scoprire, attraverso film e incontri, le suggestioni e le innovazioni di quegli anni, offrendo al pubblico un percorso di riflessione e conoscenza.

Pisa, 20 gennaio 2026 – Anche nel 2026 si rinnova la collaborazione tra Palazzo Blu, Mondo Mostre e Cineclub Arsenale per arricchire il percorso degli eventi che affiancano la grande mostra in corso: “Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo”. La mostra, aperta al pubblico fino al 7 aprile, è anche un'occasione per proporre una serie di iniziative per approfondire tematiche legate ad un periodo storico unico ed irripetibile, come è stata la Belle Époque. Tutto questo grazie a proposte culturali gratuite, come il Public Program in pieno svolgimento presso l'auditorium di Palazzo Blu, ma anche grazie alle sinergie che nascono tra operatori culturali che hanno una visione aperta e con un occhio sempre attento verso il territorio e il pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Cineclub Arsenale celebra le meraviglie della Belle Époque di Palazzo Blu

Leggi anche: Accesso completo gratuito a Palazzo Blu con il biglietto della mostra 'Belle Époque'

‘L’importanza della moda nella Parigi della Belle Époque’, con Virginia Arabella Hill a Palazzo BluGiovedì 15 gennaio, presso l’auditorium di Palazzo Blu a Pisa, si terrà l’evento “L’importanza della moda nella Parigi della Belle Époque” con Virginia Arabella Hill, storica e curatrice.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

L’Arsenale festeggia 44 anni: proiezione gratuita - Era il 20 gennaio del 1982 e l’Arsenale iniziava a Pisa la sua attività di promozione della cultura cinematografica. Sono passati quarantaquattro anni e oggi, alle 20,30, il Cineclub festeggerà ancora ... msn.com

BUON COMPLEANNO ARSENALE! QUARANTAQUATTRO CANDELINE PER IL CINECLUB PISANO Era il 20 gennaio del 1982 e l’Arsenale iniziava a Pisa la sua attività di promozione della cultura cinematografica. Sono passati quarantaquattro anni e il pro - facebook.com facebook