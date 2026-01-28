Belle époque a Palazzo Blu | ‘Breve storia della Maison Goupil’

Giovedì 29 gennaio, a Pisa, si tiene una serata dedicata alla storia della Maison Goupil. L’appuntamento si svolge nell’auditorium di Palazzo Blu, dove verrà presentata la mostra ‘Breve storia della Maison Goupil’. L’evento mira a far scoprire il ruolo di questa storica casa d’arte e le sue vicende, con immagini e racconti che ripercorrono un’epoca di grande fermento artistico.

Pisa, 28 gennaio 2026 - Appuntamento giovedì 29 gennaio, in auditorium a Palazzo Blu di Pisa, con l’evento ‘ L’arte di promuovere l’arte. Breve storia della Maison Goupil’, con Marco Francesco Carminati, storico dell’arte e giornalista. Incontro di approfondimento della mostra ‘Belle Époque. Pittori italiani a Parigi nell’età dell’Impressionismo’, curata dalla storica dell’arte professoressa Francesca Dini, in corso a Palazzo Blu fino al prossimo 7 aprile. L’incontro parte dal ‘cuore’ della mostra, che offre l’opportunità di ammirare importanti opere dei grandi pittori italiani che fecero fortuna a Parigi nella seconda metà dell’Ottocento, per affrontare un aspetto meno scontato e tuttavia assai rilevante, vale a dire il fondamentale ruolo che ebbero le gallerie e i mercanti d’arte nel promuovere il successo di artisti come Boldini, De Nitti o Zandomeneghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

