Un altro jackpot bresciano | vinti 500.000 euro in tabaccheria

Un giocatore ha vinto 500.000 euro in una tabaccheria di Montichiari, in provincia di Brescia. La vincita è arrivata grazie a un biglietto Gratta&Vinci acquistato per cinque euro al bar GiannuzBar in Via Cesare Battisti. Questo si aggiunge a un altro importante premio di un milione di euro vinto pochi giorni fa a Palazzolo sull'Oglio.

Altro jackpot bresciano, a pochi giorni dal milione di euro vinto a Palazzolo sull'Oglio. Stavolta la vincita è da mezzo milione, grazie a un Gratta&Vinci fortunatissimo, acquistato a soli 5 euro al bar tabaccheria GiannuzBar di Via Cesare Battisti a Montichiari. Il Gratta&Vinci di Montichiari sarebbe stato venduto il 18 febbraio scorso. Non si conosce l'identità del fortunato giocatore, che a quanto pare non sarebbe un frequentatore abituale del bar. Il biglietto non è stato validato al Giannuz, ma forse in banca. BresciaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Compra un biglietto in edicola, vince 50.000 euro con "Turista per sempre" 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Montecatini, vinti 50mila euro in tabaccheriaMontecatini Terme, 22 dicembre 2025 – La fortuna torna a bussare con grande generosità alla tabaccheria ’Via vai’ di Silvia Arinci, in via...

