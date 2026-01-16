Autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni | Agresti e gli altri indagati restano in silenzio

Agresti e gli altri indagati, coinvolti in un caso di autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni, sono comparsi davanti alla giudice per le indagini preliminari Barbara Cortegiano. Durante l’udienza, hanno scelto di non rispondere alle domande, esercitando il diritto di non collaborare. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini che coinvolgono diverse figure, con l'obiettivo di chiarire eventuali responsabilità e ricostruire i fatti.

Sono comparsi davanti alla giudice per le indagini preliminari Barbara Cortegiano, ma tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Alessandro Agresti e gli altri tre indagati, per i quali la procura e il pm Giuseppe Miliano ha richiesto l'arresto in carcere hanno scelto dunque la strada.

La vendita del bene fittiziamente intestato è riciclaggio se si prova la sua provenienza illecita - In caso di mancata prova che il fine sia dissimulare l’origine delittuosa del bene compravenduto il reato contestabile sarà quello di trasferimento fraudolento di valori ... ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Autoriciclaggio e intestazione fraudolenta di beni con le supercar, i quattro indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante gli interrogatori preventivi - facebook.com facebook

