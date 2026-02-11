Dal 20 febbraio su HBO Max la serie tv Portobello di Marco Bellocchio su Enzo Tortora con un grande Fabrizio Gifuni Il video di Amicait

Dal 20 febbraio, su HBO Max, arriva la serie Portobello di Marco Bellocchio. Fabrizio Gifuni interpreta Enzo Tortora, ricostruendo passo dopo passo la sua ascesa in tv e il dramma giudiziario che lo ha colpito. La serie, in sei episodi, sarà disponibile in streaming e ogni settimana uscirà un nuovo episodio.

(askanews) – Marco Bellocchio ricostruisce in maniera straordinaria la vicenda di Enzo Tortora, dal grande successo televisivo a tutta la vicenda giudiziaria, nella serie in sei episodi Portobello, dal 20 febbraio in streaming su HBO Max, che proporrà un episodio a settimana. La trasmissione di Tortora, qui interpretato da Fabrizio Gifuni, nei primi anni Ottanta raggiunge 28 milioni di spettatori e lui è il re della tv. Quelli sono però anche gli anni in cui la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo è più violenta e potente e Tortora finisce, per una serie di coincidenze, false testimonianze e errate valutazioni giudiziarie, arrestato e coinvolto nel primo grande processo alla camorra.

