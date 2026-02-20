Portobello – il caso Enzo Tortora al centro della nuova serie diretta da Marco Bellocchio

Enzo Tortora è stato arrestato in un momento di grande confusione mediatica, con le telecamere puntate su di lui e le accuse che si diffondevano rapidamente. La scena, immortalata in molte foto d’epoca, mostra il giornalista visibilmente sconvolto mentre viene portato via in manette. La vicenda ha segnato profondamente l’opinione pubblica, lasciando un’impronta indelebile sulla storia italiana. Ora, questa immagine torna a rivivere in una nuova serie diretta da Marco Bellocchio.

C’è un’immagine che attraversa la memoria collettiva italiana come una ferita mai rimarginata: Enzo Tortora in manette, spaesato, inghiottito da un coro di flash e microfoni che sembrano aver già emesso la sentenza prima ancora del tribunale. È da quell’istante sospeso che prende forma Portobello, la nuova serie di Marco Bellocchio, presentata all’82ª Mostra di Venezia e distribuita su HBO Max. Bellocchio non realizza un semplice racconto giudiziario. Interroga un trauma nazionale. Dopo aver attraversato i nodi irrisolti della storia italiana con Esterno Notte, il regista torna a esplorare un punto di non ritorno: il momento in cui la fiducia nelle istituzioni si incrina e l’opinione pubblica diventa tribunale permanente.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Portobello ft. Fabrizio Gifuni, Pier Giorgio Bellocchio | Andiamo al cinema a Casa EP.23

