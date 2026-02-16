El Grande Americano ha pubblicato un video su Instagram per rispondere alla vignetta di Original El Grande Americano trasmessa sabato sera su FOX, accusando quest’ultimo di usare l’AI perché non ha il coraggio di affrontare una discussione diretta. La risposta è arrivata poche ore dopo la messa in onda, con un messaggio chiaro rivolto ai follower. In quel video, El Grande Americano sostiene che l’altro utilizza tecnologie avanzate per coprire la mancanza di autenticità. Il post mostra anche un’immagine con dettagli che sembrano suggerire un uso forzato di strumenti digitali.

El Grande Americano ha pubblicato un promo su Instagram in risposta alla vignetta di Original El Grande Americano trasmessa da AAA su FOX sabato. Durante la vignetta, Original El Grande Americano parlava in spagnolo e accusava El Grande Americano di essere una frode. Ecco cosa ha risposto El Grande Americano: “Che fottuta mancanza di rispetto per me e la mia gente, amico. Quel pagliaccio non parla spagnolo. Usa una fottuta intelligenza artificiale perché non ha il coraggio di dire una sola fottuta parola per davvero, amico. E ancora, osa issare la nostra bandiera. La nostra bandiera non è un accessorio per uno stupido video. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - El Grande Americano: “L’originale El Grande Americano usa l’AI perché non ha il coraggio di dire una sola parola”.

A WrestleMania 42, una situazione imprevista ha scosso il mid-card.

Durante l'ultima puntata di Raw a Belfast, Je’Von Evans ha dovuto interrompere il suo incontro contro El Grande Americano a causa di un infortunio.

The “Original” El Grande Americano has arrived to face El Grande Americano #WWE #RoyalRumble

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.