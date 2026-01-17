Giovanni Malagò, presidente del Coni dal 2019, ha svolto un ruolo fondamentale nell’assegnazione dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026, considerati un’opportunità per l’Italia di lasciare un’eredità duratura. La sua convinzione e il suo impegno hanno contribuito a definire questa manifestazione come un modello di organizzazione e sviluppo, rappresentando un momento di crescita per il Paese e il movimento olimpico italiano.

Comunque vada, sarà la “sua” Olimpiade. Perché nessuno più di Giovanni Malagò, nel 2019 presidente del Coni, ha spinto perché i Giochi Bianchi del 2026 fossero assegnati all’Italia. E adesso si appresta a viverli come leader della Fondazione Milano Cortina. "Poiché non sono ipocrita, confermo che avrei trovato giusto essere ancora il numero uno del Coni per l’evento – sospira il mio vecchio amico –. Ma è stato deciso diversamente e per natura io guardo al futuro, mai al passato". Però brucia ancora, su. "E’ una storia chiusa. Mi diverte di più ragionare su quello che ci aspetta". Va bene. Domanda scontata: saremo pronti, intendo come Paese? "Risposta scontatissima: dovremo essere pronti!". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’orgoglio olimpico di Malagò. "Milano Cortina sarà un modello. Per l’Italia una grande eredità»

