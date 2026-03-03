Locale trasformato in discoteca per una serata di ballo | convalidato il sequestro del Babù

Il tribunale di Latina ha convalidato il sequestro preventivo di un noto locale della città, che era stato chiuso nei giorni scorsi. Il locale, precedentemente trasformato in discoteca per una serata di ballo, era stato sottoposto a sequestro con i sigilli. La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari.

E' stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina il sequestro preventivo di un noto locale di Latina in cui nei giorni scorsi erano scattati i sigilli. Si tratta del Babù, oggetto di un'ispezione della polizia pianificata nell'ambito del Comitato provinciale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Serata di ballo nel locale non autorizzato, interrotto l'evento: scatta il sequestro per il BabùL'ispezione scattata nell'ambito del vasto piano di controlli di locali e discoteche dopo la tragedia di Crans Montana.