Airola sotto accusa | cantieri fondi e criticità nella gestione urbana l’opposizione chiede visione e programmazione

Airola torna a far parlare di sé, questa volta per i problemi legati ai cantieri e ai fondi pubblici. L’opposizione nel paese sannita critica duramente l’amministrazione, accusandola di gestioni confuse e senza una visione chiara per il futuro. La città, che dovrebbe valorizzare il suo fascino tra le colline campane, si trova invece a fare i conti con cantieri abbandonati e risorse pubbliche troppo spesso sprecate. La polemica si accende tra chi chiede più trasparenza e un piano concreto per migliorare la situazione urbana.

Airola, tra cantieri fantasma e fondi persi: l'opposizione accusa una gestione senza visione. Airola, pittoresca cittadina sannita incastonata tra le colline della Campania, si trova al centro di un acceso dibattito politico. L'opposizione comunale, composta dai consiglieri Giulia Abbate, Gennaro Falzarano, Giuseppe Maltese, Giuseppe Stravino e Biagio Supino, ha sollevato un allarme sulla gestione della cosa pubblica, denunciando una situazione di stallo e di inefficienza che, a loro dire, sta penalizzando l'intera comunità. Le accuse, formulate attraverso una nota ufficiale, si concentrano su una serie di criticità che spaziano dalla viabilità urbana all'illuminazione pubblica, passando per le infrastrutture scolastiche e la gestione dei rifiuti.

