Il tridente del Commissario Perrotta | Dogana Centro Autismo e ACS

Giuliana Perrotta continua a portare avanti il suo lavoro alla guida di tre grandi progetti: la gestione della dogana, il Centro Autismo e l’ACS. Mentre il suo incarico si avvicina alla fine, l’amministrazione spinge per completare le ultime fasi delle iniziative, tra cui l’apertura ufficiale del nuovo centro di supporto. Un esempio è la recente installazione delle attrezzature al Centro Autismo, che mira ad offrire servizi più efficaci alle famiglie della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Il mandato di Giuliana Perrotta volge al termine, ma Piazza del Popolo non rallenta. A margine della celebrazione per San Modestino, il Commissario Straordinario ha tracciato la rotta per le ultime, decisive settimane di gestione. Due i traguardi simbolo: la restituzione della Dogana alla città e la chiusura del decennale cantiere del Centro per l’Autismo. La facciata dello storico edificio di Piazza Amendola è stata finalmente svelata dai teli azzurri. L’obiettivo è simbolico e concreto: “ Speriamo di fare per il primo giorno di primavera una bella inaugurazione “, ha annunciato il Commissario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Giuliana Perrotta ha annunciato che il Comune di Avellino lavora per evitare il fallimento di ACS, dopo aver riscontrato problemi finanziari nell’azienda.

Giuliana Perrotta, commissario straordinario del Comune di Avellino, sottolinea l’importanza di una gestione rigorosa e trasparente per superare la crisi.

