Il tennista che ha sconfitto Federer e Nadal annuncia il ritiro dal circuito ATP nel corso di quest'anno. La sua carriera, caratterizzata da vittorie importanti e numerosi tornei disputati, si concluderà a breve. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di tennis e gli addetti ai lavori.

"> David Goffin annuncia il ritiro dal tennis: una carriera straordinaria. Negli ultimi anni, il tennis ha visto l’addio di alcune delle sue figure più iconiche, mentre diverse leggende chiudono il loro capitolo nel mondo dello sport. Nonostante l’emergere di talenti promettenti come Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka e Coco Gauff, c’è sempre un velo di tristezza quando un volto familiare lascia la scena. Tra i grandi nomi che si sono ritirati recentemente ci sono anche Serena Williams, Andy Murray, Roger Federer e Rafael Nadal. L’ultimo giocatore a prendere una decisione simile è David Goffin, che ha annunciato il suo ritiro a partire dalla fine della stagione 2026. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tennista che ha battuto Federer e Nadal annuncia il ritiro dal tennis ATP quest’anno.

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