Il 21 aprile arriva nelle sale cinematografiche un nuovo film intitolato “EVA”, un’opera che combina elementi di suspense psicologica con tematiche di forte impatto sociale. La pellicola si concentra su una narrazione intensa, coinvolgendo lo spettatore in un racconto che mira a far riflettere su aspetti profondi della condizione umana. La produzione ha già suscitato interesse tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Il 21 aprile arriva al cinema un film di grande sensibilizzazione sociale che poggia su un sostrato thriller piscologico. Scopriamo insieme la storia di EVA e il suo progetto umano e cinematografico, diretto sapientemente da Emanuela Rossi. Dopo la presentazione in concorso al Torino Film Festival e la selezione al Los Angeles Italia Film Festival 2026 (8–14 marzo), EVA, opera seconda di Emanuela Rossi, arriva nelle sale italiane dal 21 aprile 2026 con Courier Film e interpretato da Carol Duarte, Edoardo Pesce, Tommaso Zoppi, Giordano De Plano e Roberta Mattei, con la partecipazione straordinaria di Antonio Gerardi. Prodotto da Courier Film... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘EVA’: ‘un film psicologico che scuoterà la coscienza’

Sorry, Baby: Eva Victor, Lucas Hedges e Naomi Ackie sul "film che parla d’amicizia"La nostra video intervista alla regista e ai protagonisti dell'opera reduce dal successo al Sundance e Cannes, nonché prodotta dalla Pastel di Barry...

Amministrative, La Vardera guarda Agrigento: "Se scenderemo in campo, lo faremo con un candidato che scuoterà le coscienze"Agrigento come terreno da esplorare, ma anche come città che attende da tempo un segnale diverso.

Contenuti utili per approfondire film psicologico.

Temi più discussi: Eva: il trailer del thriller psicologico e ambientalista con Edoardo Pesce e Carol Duarte al cinema il 21 aprile; Dal 21 aprile in sala Eva di Emanuela Rossi con Edoardo Pesce e Carol Duarte (News); 'Eva' di Emanuela Rossi dal 21 aprile 2026 in sala con Courier Film; Trailer Eva.

Dal 21 aprile al cinema Eva di Emanuela RossiEVA di EMANUELA ROSSI Un thriller psicologico che scuote le coscienze e lancia un appello alla società civile con Carol Duarte, Edoardo Pesce, Tommaso ... romadailynews.it

Eva Green entra nel cast del thriller psicologico Diamond Shitter, diretto da Antonia Campbell-HughesSono state recentemente svelate le nuove aggiunte al cast di Diamond Shitter, il secondo film della regista e attrice Antonia Campbell-Hughes, dopo il successo del suo debutto alla regia con It Is In ... movieplayer.it

Best Movie. Franco Battiato · La Canzone Dei Vecchi Amanti. Un thriller psicologico che affonda nel territorio più ambiguo delle relazioni di potere e della manipolazione. La lezione, il nuovo film di Stefano Mordini, porta sullo schermo una storia tesa e stratific facebook