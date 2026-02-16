L’Eurovision Song Contest ha rinviato il tour 2026

L’Eurovision Song Contest ha deciso di rinviare il tour mondiale del 2026 a causa di problemi imprevisti, secondo quanto riferito dalla BBC. La decisione è arrivata dopo che alcuni paesi, tra cui Israele, hanno sollevato dubbi sulla loro partecipazione, creando tensioni tra gli organizzatori e le delegazioni. Il tour, che avrebbe attraversato diverse città europee e internazionali, è stato programmato per celebrare i 70 anni della manifestazione. La BBC ha spiegato che le difficoltà logistiche e le incertezze politiche hanno reso impossibile rispettare le date previste.

Eurovision 2026: Rinvio del Tour Mondiale e Tensioni sulla Partecipazione di Israele. Il tour celebrativo dei 70 anni dell'Eurovision Song Contest è stato rinviato a data da destinarsi a causa di "difficoltà impreviste", come comunicato dalla BBC. L'evento, che avrebbe toccato dieci città europee con una tappa prevista all'Arena Milano (Arena Santa Giulia) il 19 giugno 2026, non si terrà come pianificato. La decisione arriva in un momento di forti tensioni legate alla possibile partecipazione di Israele alla competizione del 2026, con diverse nazioni che hanno espresso la loro contrarietà.