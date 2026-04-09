L'Eurovision Song Contest 2026 si avvicina e l'entusiasmo cresce tra gli appassionati di musica e gli spettatori di tutto il mondo. L'evento si svolgerà a Vienna, con le semifinali e la finale che si terranno nel corso delle prossime settimane. Sono attese numerose esibizioni di artisti provenienti da diversi paesi, mentre gli ascolti televisivi si preannunciano elevati. La competizione rappresenta uno degli appuntamenti più seguiti nel settore musicale internazionale.

Dalle semifinali alla finale di Vienna, tutto quello che c’è da sapere sull’Eurovision 2026 tra spettacolo, ascolti record e grandi protagonisti. L’attesa per l’Eurovision Song Contest 2026 è ormai alle stelle. Dopo il successo straordinario dell’edizione 2025, che ha registrato oltre 166 milioni di spettatori nel mondo, il celebre concorso musicale si prepara a tornare con un nuovo spettacolo capace di unire intrattenimento, cultura e musica internazionale. In Italia, i numeri parlano chiaro: oltre 21 milioni di telespettatori hanno seguito almeno una delle serate trasmesse dalla RAI, confermando l’Eurovision come uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dell’anno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Eurovision Song Contest 2026: cresce l’attesa per l’evento musicale dell’anno

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