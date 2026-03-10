Lille-Aston Villa andata ottavi Europa League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Lille e Aston Villa si affrontano nell’andata degli ottavi di finale di Europa League 20252026. La partita si svolge in Francia, con i francesi che cercano di riprendersi dopo un periodo difficile. Gli inglesi, considerati favoriti, arrivano alla sfida con grandi aspettative. La partita si può seguire in diretta, con le probabili formazioni che sono state già annunciate.

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 20252026. Gli inglesi, favoriti per la vittoria finale, fanno visita ai francesi in ripresa dopo un un brutto periodo. Lille-Aston Villa si giocherà giovedì 12 marzo 2026 alle ore 18.45 presso lo stadio Pierre-Mauroy. LILLE-ASTON VILLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I francesi hanno iniziato l’anno in piena crisi, perdendo posizioni in campionato e non riuscendo a ritrovare la buona forma di inizio campionato. Dalla vittoria contro l’Angers, di pochi giorni fa, la squadra di Genesio sembra in netta ripresa e spera di dimostrarlo in questo incontro. Discorso opposto per gli inglesi, visto che la squadra che aveva terrorizzato tutti in Premier League è in netto calo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

